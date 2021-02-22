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ВОЗ призвала государства провести массовую вакцинацию в связи с угрозой новых штаммов коронавируса

ВОЗ призвала государства провести массовую вакцинацию в связи с угрозой новых штаммов коронавируса

Женева, 22 февраля. Массовая вакцинация населения Земли поможет предотвратить появление новых штаммов коронавирусной инфекции, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил средствам массовой информации генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус. Промедление в вакцинации может спровоцировать развитие новых мутаций инфекции, а это впоследствии снизит эффективность уже созданных препаратов.

Сегодня Гебреисус провел онлайн-беседу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. ВОЗ призывает страны с высокими доходами осознать, что требуется срочно вакцинировать не только своих граждан, но и население развивающихся стран. В противном случае пандемию не удастся победить.

Северная Македония собирается заказать партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

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