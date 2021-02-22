В Общественной палате РФ потребовали заявление от создателя Clubhouse

Clubhouse — это подозрительная и обезличенная история. Таким мнением в интервью с ФАН поделился журналист, главный редактор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Социальная сеть Clubhouse, не так давно взорвавшая Интернет, вызывает опасения не только у российского, но и у мирового сообщества. Так, Bloomberg сообщил, что хакеры уже научились воровать голосовые сообщения пользователей, а в Госдуме новую соцсеть призвали взять под строгий контроль, так как к безопасности сервиса возникает множество вопросов. Clubhouse записывает разговоры и сканирует контакты, а куда и кому все это отправляется, можно только догадываться.

Член Общественной палаты Александр Малькевич отметил, что пока нет понимания, кто, а главное, с какой целью создал платформу, ориентированную именно на голосовое общение. Он обратил внимание, что в соцсети можно создать фальшивый аккаунт совершенно любого влиятельного человека.

«Никто не знает, кто этот Clubhouse создал и для чего. Комнаты можно создавать и в Zoom, и на любых других площадках. Это обезличенная история. Там уже был замечен фейковый аккаунт Аллы Пугачевой. Завтра там появится иконка с фамилией Мишустин, затем окажется, что это не представитель правительства», — сказал Малькевич.

Эксперт считает, что создатели Clubhouse могут владеть любой, даже самой ценной информацией.

«Не ясно, кому достаются все записи. Завтра нам предложат создать комнату, чтобы обсудить прорывную научно-техническую разработку. А у кого в итоге весь разговор окажется и с какой целью? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы до первых чисел марта», — недоумевает Малькевич.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей отмечал, что ажиотаж вокруг нового приложения Clubhouse, предназначенного для «выпендрежа умищем и языкастостью», похож на все предыдущие хайпы по поводу каждой новой социальной сети.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение основателя SpaceX Илона Маска провести диалог с Владимиром Путиным в голосовой соцсети Clubhouse. По его словам, в Кремле в настоящее время изучают новый сервис.