Дзюба рассказал о самом тяжелом из 200 матчей за «Зенит»

Санкт-Петербург, 22 февраля. Знаменитый футболист Артем Дзюба назвал «крутым достижением» 200 сыгранных матчей за клуб «Зенит». Спортсмен готов «замахнуться» на отметку в 250 и даже 300 встреч.

По словам футболиста, он и подумать не мог, что столько раз выйдет на поле в футболке «Зенита». Дзюба отметил, что занимается любимым делом и наслаждается мгновениями, проведенными в клубе.

Футболист вспомнил, что далеко не все верили в его успешную карьеру в петербургском клубе. Дзюба рад, что серьезные травмы обошли его стороной, а большинство тренеров проявили доверие.

Дзюба рассказал, что самый тяжелый из 200 матчей за «Зенит» был его дебютный — петербургский клуб и «Локомотив» встретились в Суперкубке России.

«Но победа была потрясающей, хоть и без нашего участия! <…> Начать так свою карьеру в «Зените» было волшебно», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Дзюба ранее рассказал о необычном случае, который произошел с ним на сборах в Дубае. Футболиста закидала песком обезьяна.