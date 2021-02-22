Эксперты оценили угрозу дефицита нефти при цене более 100 долларов за баррель

, 22 февраля. Стоимость марки Brent преодолела уровень 65 долларов за баррель, в то время как он прогнозировался верхним пределом в 2021 году.

Из-за ценовых рекордов и сокращения нефтедобычи в США на фоне морозов некоторые эксперты допускают, что рост цен продолжится и достигнет уровня 2013 года — более 100 долларов за баррель. Суммарно производство углеводорода сейчас составляет 88 млн баррелей ежедневно, тогда как спрос равен 91 млн баррелей в сутки, из-за чего создается дефицит в 3 млн баррелей, отметил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Также он заявил, что это искусственно созданный дефицит, так как мировые хранилища нефти заполнены свыше нормы.

Отмечается, что в мире не наблюдается недостатка в добывающих мощностях, а на данный момент они избыточны. США и страны ОПЕК могут очень быстро нарастить добычу энергоресурса, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

ЦБ РФ ранее представил прогноз по динамике цен на нефть. В среднесрочном прогнозе роста стоимости нефти не ожидается.