Apple лидирует по числу проданных смартфонов впервые с 2016 года

Купертино, 22 февраля. Американская корпорация Apple опередила Samsung и стала лидирующим производителем смартфонов впервые за четыре года. Исследование провела компания Gartner.

За последние три месяца 2020 года доля Apple на рынке составила 20,8%. Компания поднялась на первую строчку благодаря выпуску смартфонов с технологией 5G. Миллионы поклонников бренда обновили свои мобильные устройства, дождавшись модели с поддержкой сетей пятого поколения.

Всего Apple продала за четвертый квартал года 80 млн смартфонов, подсчитали аналитики. Samsung для сравнения смог реализовать всего 62 млн единиц техники. Третье и четвертое места заняли китайские компании Xiaomi и Oppo соответственно. А Huawei опустился аж на пятое место — во многом из-за санкций США.

Ранее стало известно, что Apple выпустит магнитный аккумулятор для iPhone. В корпорации разрабатывают новинку уже в течение года.