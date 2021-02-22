Путь к ядерной сделке: пойдут ли США на уступки

Возглавляемая Джо Байденом администрация США настроена «реанимировать» ядерную сделку с Ираном. Ранее Вашингтон настаивал на том, что именно Тегеран должен сделать первый ход, однако иранское руководство ждет того же от нового американского лидера.

Теперь представители Соединенных Штатов все же готовы пойти на некоторые уступки. По крайней мере — в вопросе начала переговорного процесса. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с новым заявлением, в котором отметил, что Байден открыт для дипломатического обсуждения вопроса.

В перспективах возвращения США и Ирана к ядерной сделке и возможных последствиях компромисса разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Байден готов сесть за стол переговоров

Выступая на телевидении, Салливан подчеркнул, что сейчас глава США настроен обсудить с иранской стороной, какими путями можно вернуть ограничения по обогащению урана и ядерной программе.

«Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», — отметил американский чиновник в эфире телеканала CBS.

Байден готов к переговорам с Тегераном по ограничению иранской ядерной программы:https://t.co/8qyd7gtKSC pic.twitter.com/QGmZn7Yijd — ТАСС (@tass_agency) February 21, 2021

Возвращение ядерной сделки с Ираном стало одним из первых обещаний новой американской администрации, пытающейся «отменить» наследие предыдущего президента США Дональда Трампа.

Трамп в Иране

Будучи главой Белого дома, Трамп перешел в наступление и в одностороннем порядке расторг договор о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), положения которого регламентировали ограничение ядерной программы Ирана.

Отказ от соглашения был поэтапным. Еще в октябре 2017 года Трамп заявил, что заключенный при его предшественнике Бараке Обаме договор не соответствует интересам США. При этом он указал на ракетные пуски Ирана, которые, по его словам, нарушали сделку.

Распоряжение о выходе США из СВПД он подписал в 2018 году. Иран в свою очередь пошел на прекращение выполнения некоторых условий СВПД и повысил уровень обогащения урана.

Вслед за этим отношения двух стран существенно обострились, чему способствовали вводимые со стороны США санкции, убийство американскими силами генерала КСИР Касема Сулеймани и другие события.

Изменение политического вектора

Новый глава Белого дома Джо Байден уже озвучил желание пересмотреть всю ближневосточную политику страны в целом. Тем самым он, вероятно, рассчитывает приобрести благоприятную репутацию, использовав контраст между собственными намерениями и решениями своего предшественника.

В выступлениях представителей американского руководства Иран все еще фигурирует в качестве одной из главных угроз. Тем не менее администрация Байдена старается в некоторой степени реформировать отношения с Исламской Республикой и на этом пути начинает с перехода от агрессивного давления к дипломатии.

В самом начале работы американский лидер заявил о намерениях добиться обновленной, расширенной и рассчитанной на более долгий срок ядерной сделки.

US to strengthen and extend nuclear deal with Iran https://t.co/Fo8ugge8Xd — The Doha Globe (@dohaglobeqatar) February 22, 2021

Однако снимать санкции Байден пока не собирается, поскольку они являются основным рычагом давления Вашингтона на Тегеран. Также он отмечал, что не планирует делать первый шаг для перезапуска отношений и отказа от ограничений.

Тегеран же не проявляет намерений вносить какие-то правки в документ СВПД. По мнению главы МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, прежде чем выступать с подобными инициативами американскому руководству следует вспомнить о своих обязательствах по этому договору.

Biden administration officials keep talking about Iran’s compliance with JCPOA



In what capacity?



U.S. ceased participation in May 2018, violated JCPOA & punished those complying with UN resolution.



As of today, US remains in EXACTLY same position.



Before spouting off, COMPLY. — Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2021

Одной из сторон придется сделать ход

Непримиримая позиция двух сторон до сих пор не позволила ситуации сдвинуться с мертвой точки. Поскольку Вашингтон отступил от условий СВПД них первым, то и возвращаться к соглашению прежде всех следует ему, считают в Тегеране. Там отмечают, что убедить в настоящих намерениях США их сможет только снижение внешнего экономического давления.

«Если они желают возвращения Ирана [к ядерной сделке], США должны снять санкции. Мы проверим это, и если все будет сделано правильно, то мы вернемся к соблюдению наших обязательств», — заявил в начале февраля высший руководитель Исламской Республики Али Хаменеи.

Аятолла Али Хаменеи потребовал от США «действий, а не слов» https://t.co/ZiQUFChzqt — Голос Америки (@GolosAmeriki) February 18, 2021

США со своей стороны требуют реальных действий и гарантий от Исламской Республики, действия которой, по мнению западных политиков, угрожают международной безопасности.

Лед тронулся?

Последнее выступление помощника Байдена на первый взгляд может показаться уступками со стороны Соединенных Штатов.

«Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе», — сказал помощник президента США Джейк Салливан.

Ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что сейчас администрация Джо Байдена ищет новые варианты, призванные облегчить финансовое положение Ирана при сохранении санкций.

При этом некоторые эксперты полагают, что до смягчения экономических ограничений осталось совсем немного времени.

«Смягчение санкций определенно на подходе. Не сегодня или завтра. Но оно на подходе», — сообщает источник издания The Times.

Начало переговорного процесса, безусловно, может свидетельствовать о возможном улучшении отношений между Вашингтоном и Тегераном. Однако это не исключает того варианта, что в процессе обсуждения возрождения СВПД стороны продолжат отстаивать свои принципы и требовать друг от друга выполнения достигнутых ранее условий договора.

«Предстоит нелегкая работа. Сейчас ни одна сторона не будет уступать, потому что это может быть расценено как проявление слабости», — отметил ранее Александр Марьясов, бывший посол РФ в Иране.

В этом случае остается надеяться только на благоразумие сторон и готовность достичь компромисса выгодного всем участникам переговоров. В этой ситуации шаг навстречу дипломатии все же можно обернуть на благо политической репутации.

Страна, которая решится на первый шаг, может приобрести статус миротворца, положившего начало мирному процессу, существенно снизившему международную напряженность.