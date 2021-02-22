Политолог Мезюхо указал на разницу между незаконными акциями в РФ и Испании

Москва, 22 февраля. Коллективный Запад игнорирует жесткие меры властей Испании против протестующих и пытается вмешаться во внутренние дела РФ. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

Эксперт прокомментировал протесты в Испании, которые длятся уже шесть дней. Участники митингов требуют освободить рэпера Пабло Аселя, приговоренного к тюремному заключению за оскорбление монархии. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.

По словам Мезюхо, действия властей Испании подтверждают, что западные страны относятся к нарушителям порядка довольно строго. В Европе и США полиция расстреливает протестующих резиновыми пулями и обливают холодной водой.

Однако Запад постоянно пытается вмешаться во внутренние дела РФ, когда речь заходит про участников незаконных митингов. Политолог напомнил, что на несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального, правоохранители в корректной форме задерживали нарушителей и сопровождали в отделения для составления протокола.

Плюс ко всему полиция не допускает радикализации незаконных митингов. На улицах российских городов никогда не произойдет беспорядок, который наблюдается в Испании, заключил политолог в беседе с Nation News.

Федеральное агентство новостей сообщало, что главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов усомнился в способности соратников Навального обеспечить явку россиян на незаконные митинги.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюзу необходимо искать новые возможности для налаживания сотрудничества с РФ, несмотря на ситуацию с Навальным, передает НСН.