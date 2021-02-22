Путин и Лукашенко встретились в Сочи. События дня. ФАН-ТВ

В Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер отметил, что существующие взаимодействия между стран хорошо отлажены и наша страна остается самым крупным экономическим партнером Белоруссии.
«Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества — он подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор — свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — отметил президент.
По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.
«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — заверил белорусский лидер.
Он также отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии «Спутника V» поставят в Белоруссию в феврале и марте. Путин также надеется покататься с Лукашенко на лыжах после рабочих переговоров.
Главы МИД ЕС договорились о расширении санкций против России
Главы МИД ЕС на саммите в Брюсселе согласовали расширение санкций против россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что новые меры должны быть юридически неоспоримы и направлены против сотрудников силовых ведомств. По словам источников, в санкционном списке могут оказаться председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генпрокурор России и глава ФСИН. Утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.
Умерла актриса Екатерина Градова
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. Обстоятельства смерти пока не известны. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также актриса снялась в «Маленьких комедиях большого дома», «Пеппи Длинныйчулок» и «Место встречи изменить нельзя». С 1971 по 1976 год Екатерина Градова состояла в браке с актером Андреем Мироновым. О дате прощания пока не сообщается.