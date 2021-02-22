Путин и Лукашенко встретились в Сочи. События дня. ФАН-ТВ

В Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер отметил, что существующие взаимодействия между стран хорошо отлажены и наша страна остается самым крупным экономическим партнером Белоруссии.

«Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества — он подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор — свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — отметил президент.

По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — заверил белорусский лидер.

Он также отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии «Спутника V» поставят в Белоруссию в феврале и марте. Путин также надеется покататься с Лукашенко на лыжах после рабочих переговоров.