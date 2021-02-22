Актер Охлобыстин признался в симпатии к Путину и Сталину

Москва, 22 февраля. Российский сценарист и актер Иван Охлобыстин назвал президента России Владимира Путина «мужиком», а экс-руководителя СССР Иосифа Сталина — «родным человеком».

Артист считает Владимира Путина прекрасным лидером. Особенно российскому шоумену понравилось, что Крым благодаря президенту вернулся в состав России.

«Владимир Владимирович — прекрасный лидер. Когда он был премьером, стал президентом, мне казалось, все это несерьезно... Но потом, когда случилось все с Крымом, мне понравилось. Потому что это наша земля. Он мужик», — заявил актер.

Медийная персона также признался, что с большим уважением относится к Иосифу Сталину. Для него он является «родным человеком». Охлобыстин добавил, что сан священнослужителя совсем не мешает ему уважать фигуру советского вождя.

«Кто-то относится как к родному человеку, но злодею, а кто-то — как к родному человеку, но герою», — сказал Охлобыстин.

Он упомянул, что Сталин оставил после себя высотки с самыми дорогими квартирами, а сам обходился одними сапогами и одной шинелью.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Путин оценил инструменты взаимодействия России и Белоруссии.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента на 23 февраля, информирует НСН.