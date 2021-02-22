Сочи планирует принять четыре миллиона туристов до октября

Сочи, 22 февраля. Совет по вопросам развития санаторно-туристического комплекса состоялся в администрации Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Прогнозы по эпидемиологической обстановке с коронавирусом в городе-курорте оптимистичные. В период с мая по сентябрь власти Сочи намерены принять более четырех миллионов туристов. Для путешественников организуют качественный и безопасный отдых с высоким уровнем обслуживания. Также будет обеспечено благоустройство городской среды.

Около 200 пляжей подготовят к предстоящему сезону. Порядка 30 из них будут иметь престижную награду «Голубой флаг». Приморские зоны станут максимально доступными для лиц с ограниченными возможностями, рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Россиянам порекомендовали провести праздники на горнолыжном курорте Красная Поляна, где расположены Олимпийский парк, Дендрарий и тематический «Сочи-парк».