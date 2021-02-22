Пассажирка такси в Новороссийске оскорбила водителя и набросилась на него

Новороссийск, 22 февраля. Водитель такси стал жертвой агрессивной клиентки. О происшествии рассказал коллега автомобилиста, момент перепалки был заснят на видео.

Горожанка заказала автомобиль, выбрав при этом тариф «эконом». Женщина не уточнила, что с ней будет ребенок — в таком случае она должна была взять тариф «детский». Водитель заявил клиентке, что заказ выполнять не будет, указав на отсутствие в салоне детского кресла, сообщил телеканал «360».

Разъяренная женщина набросилась на мужчину с кулаками, а затем принялась оскорблять его. Она требовала показать документы на автомобиль, называла оппонента «дебилом». От ее криков испугался и расплакался ребенок.

В итоге мужчина отвез женщину в отделение полиции. Клиентка отказалась заявлять на нее, водитель также не стал инициировать разбирательство.