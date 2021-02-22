Футболисты и тренер «Зенита-2» спасли человека при пожаре в Турции

Анкара, 22 февраля. Футболисты Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер клуба «Зенит-2» Луис Анула спасли человека при пожаре в Турции.
Инцидент произошел с игроками и их наставником на сборе. «Зенит-2» готовится к возобновлению сезона.
Спортсмены во время пробежки услышали крики и увидели дым от возгорания, произошедшего в одном из подсобных помещений. Анула стал тушить пламя, а футболисты вытащили пострадавшего на воздух и вызвали скорую. Мужчина потерял сознание.
«Сейчас пострадавший пришел в себя, его жизни ничего не угрожает. Браво, парни!» — говорится в сообщении футбольного клуба в Twitter.
Вчера на сборах произошел случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок. pic.twitter.com/L4tGaqqLMJ— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) February 22, 2021
Петербургский «Зенит» ранее проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 Кубка России. Встреча проходила на домашнем стадионе клуба.