Обед Путина и Лукашенко в Сочи проходит без участия Медведева

Москва, 22 февраля. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не присоединился к обеду, организованному в Сочи для лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы утверждали, что Медведев тоже будет присутствовать на обеде, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Во время открытой части переговоров Путин и Лукашенко обсудили поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию и промышленную кооперацию. Они пришли к выводу, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.

Путин пригласил коллегу в конце дня покататься на горных лыжах. Со своей стороны Лукашенко назвал редкостью ситуации, когда руководители стран сейчас встречаются с глазу на глаз. Он выразил надежду, что такой формат общения сохранится и в дальнейшем.