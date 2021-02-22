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Власти Ирана одобрили использование китайской вакцины от коронавируса

Власти Ирана одобрили использование китайской вакцины от коронавируса

Тегеран, 22 февраля. Китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm одобрили для использования на территории Ирана.

О выдаче разрешения на использование лекарственного препарата сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

«Выдано разрешение для экстренных импорта и использования вакцины, произведенной китайской компанией Sinopharm», - написал он в Twitter.

Чуть позже официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти Китая уже выделили иранской стороне 250 тыс. доз препарата. Сейчас власти страны занимаются организацией рейса для отправки вакцины.

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