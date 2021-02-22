Власти Ирана одобрили использование китайской вакцины от коронавируса

Тегеран, 22 февраля. Китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm одобрили для использования на территории Ирана.

О выдаче разрешения на использование лекарственного препарата сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

«Выдано разрешение для экстренных импорта и использования вакцины, произведенной китайской компанией Sinopharm», - написал он в Twitter.

Чуть позже официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти Китая уже выделили иранской стороне 250 тыс. доз препарата. Сейчас власти страны занимаются организацией рейса для отправки вакцины.