В РАН назвали примерный период без столкновений астероидов с Землей

Москва, 22 февраля. Несколько крупных астероидов приближаются к Земле. Предстоящее событие прокомментировал старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Тесное сближение астероидов с Землей не является необычным событием. Передвижение подобных небесных тел рядом с голубой планетой фиксируют каждую неделю. Они пролетают на расстоянии, превышающем дистанцию от Земли до Луны. Еще три астероида приблизятся к голубой планете на такое же расстояние в День защитника Отечества, однако астероиды не представляют никакой опасности, заявил Нароенков в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Столкновения астероидов с Землей ожидать не следует», — добавил эксперт.

Астрономы достаточно эффективно просчитывают вероятность падения космических объектов на Землю, так как для всех обнаруженных астероидов несложно определить орбиты. Пока катастрофических событий не предвидится, подчеркнул Нароенков. Ученые не ожидают столкновений в ближайшие 150 лет. О приближении к Земле астероидов предупредили специалисты NASA. Они относят подобные объекты к «потенциально несущим риск».