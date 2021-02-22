Военный эксперт рассказал, как ППШ задавил армию вермахта точностью и дешевизной

Простые и недорогие в производстве автомат ППШ и пистолет ТТ превзошли по своему качеству и цене оружие фашистской Германии, рассказали эксперт по оружию Павел Киселев и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Данное оружие существовало в Красной армии, а затем в Советской армии до 70-х годов прошлого века. Потом оно было заменено на автоматы Калашникова модернизированные и АК-74. Снаряжение дискового магазина было проблематичным, в условиях боя это было достаточно неудобно, потому перешли на магазины рожкового типа, которые были более удобны и дешевле в производстве», – рассказал Киселев.

В 1940 году Наркомат вооружения дал техническое задание оружейникам на создание пистолета-пулемета, близкого или превосходящего по тактико-техническим характеристикам пистолет-пулемет Дегтярева, но более технологичного и адаптированного к массовому производству.

В конце ноября 1940 года, по результатам полигонных испытаний и технологической оценки предъявленных к рассмотрению образцов ППШ был рекомендован к принятию на вооружение. Живучесть сконструированного Шпагиным образца была проверена более, чем 30 000 выстрелов, после чего он показал удовлетворительную кучность стрельбы и исправное состояние деталей.

«Простота устройства ППШ и технологичность позволяла производить огромные партии и снабжать им целые роты. В то же время немецкие пистолеты-пулеметы из-за дороговизны и сложности производства могли позволить себе лишь унтер-офицеры и офицеры, это примерно одна штука на десять человек», – прокомментировал Киселев.

21 декабря 1940 года ППШ образца 1941 года был принят на вооружение Красной армии. До конца 1941 года было выпущено более 90 000 образцов вооружения. За 1942 год фронт получил 1,5 миллиона пистолетов-пулеметов. При этом конструкторами разрабатывалась целая система, позволяющая повысить боевую эффективность советского солдата.

«Пистолет ТТ был создан под унифицированный патрон, для удешевления и оптимизации снабжения войск. И ППШ, и ТТ могли стрелять патронами одного калибра, в условиях боя это было очень эффективно и часто имело решающее значение», – рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин.

Пистолет ТТ отличается простотой конструкции и в силу этого — невысокой себестоимостью производства и легкостью в обслуживании. Нетипичный для пистолетов, очень мощный патрон обеспечивает необычно высокую проникающую способность и дульную энергию около 500 Дж. Данное оружие отличается настильностью траектории и высоким пробивным действием остроконечной пули, которая способна пробить армейскую каску или легкие бронежилеты.

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