Санкции против нескольких глав силовых структур РФ согласовали в ЕС

Брюссель, 22 февраля. Черный список теперь могут пополнить глава Следственного комитета РФ, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией.

Новость о том, что министры иностранных дел ЕС согласовали решение о введении против России дополнительных индивидуальных санкций, сообщило агентство Reuters.

«Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», — пишет издание.

Кроме введения санкций в отношении руководителей силовых структур России, в отношении простых сотрудников ведомств также хотят применять ограничительные меры. Им планируют на год запретить въезжать в страны Евросоюза и хранить финансовые средства на их территории.

Зарубежные СМИ сообщили, что европейские страны оказались в тупике из-за введенных в отношении России санкций. В прессе главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля даже сравнили с главой МИД России Сергеем Лавровым.