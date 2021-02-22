Татьяну Навку встретил на Алтае танцующий «медведь»

Горно-Алтайск, 22 февраля. Знаменитая олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась с фанатами впечатлениями от «жемчужины Сибири». Звезда отправилась на Алтай, чтобы восстановить силы.

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, декабрь выдался для фигуристки не из простых. Она готовилась к ледовым шоу и много репетировала, а также не забывала уделять время семье.

В феврале она решила устроить себе небольшой отдых и отправилась на Алтай. Гостеприимные местные жители, один из которых нарядился в костюм медведя, встретили ее с песнями, танцами и караваем.

Красотой природы Навка не стала наслаждаться в одиночестве и с удовольствием поделилась кадрами с поклонниками в Instagram. Фигуристка запечатлелась на фоне гор и выразила свой восторг.

«Снежные горы, великолепные реки, могучая тайга — жемчужина Сибири, его величество Алтай!!! Как же здесь красиво!!! Прекрасная природа, целебный край, волшебная энергетика!!! Я в восторге!» — написала она в посте.

Поклонники поддержали энтузиазм спортсменки. Навке посоветовали побывать на Алтае и летом.

Ранее фигуристка призналась, что после бани обожает прыгать в снег. Знаменитая спортсменка опубликовала короткое видео, на кадрах которого идет босиком к сугробу в одном полотенце.