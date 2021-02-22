Москва может покинуть Договор по открытому к лету 2021 года

Москва, 22 февраля. Россия может покинуть Договор по открытому небу (ДОН) к лету, если Соединенные Штаты не вернутся к условиям соглашения, заявил российский дипломат Константин Гаврилов.

По словам представителя РФ на переговорах по вооружению в Вене, если Вашингтон не примет решение о возвращении в ДОН, то Москва завершит внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения к лету текущего года.

Константин Гаврилов подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на здравый смысл иностранных представителей, включая членов НАТО, в области сохранения условий ДОН. Кремль готов вести конструктивный диалог, если Белый дом окончательно вернется к договоренностям, добавил дипломат.

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД РФ назвал условие для возвращения Москвы в Договор по открытому небу.

Во Франции ранее высмеяли отказ США приглашать Россию в G7, передает НСН.