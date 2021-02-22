УВЗ встроил «Армату» в сетецентрическую систему управления боем

Москва, 22 февраля. Улучшенные танки Т-72Б3М и Т-80БВМ могут быть встроены в единую систему боевых действий вслед за Т-14 «Армата», говорится в сообщении пресс-службы концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Сегодня в ЕСУ были успешно интегрированы только Т-90М и Т-14 «Армата». Установленные на борту этих машин системы позволяют связать их в «армейский интернет». В единую систему будут объединены все боевые единицы с установленной аппаратурой. Специалисты прорабатывают возможность размещения таких комплексов на модифицированных Т-72Б3М и Т-80БВМ.

ЕСУ ТЗ представляет собой систему управления боевыми действиями, состоящую из 11 подсистем. С ее помощью осуществляется обмен информацией в реальном времени, создается информационная сеть, формируется единая карта пространства боя. Благодаря этому появляется возможность максимально эффективно наносить удары или оперативно закрыть находящиеся под угрозой направления.

Ранее военный эксперт назвал основные преимущества Т-14 «Армата». Также «Царьград» рассказал о главной опасности для американских танков Abrams, с которой они могут столкнуться в России.