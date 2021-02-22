Реакция рынка на аварию в Норильске лишила Потанина 1,2 млрд долларов

Москва, 22 февраля. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в понедельник потерял 1,2 млрд долларов, или 3,9% своего состояния, которое теперь оценивается в 30,2 млрд.

В ночь на 20 февраля произошло ЧП на принадлежащей компании обогатительной фабрике "Медвежий ручей" в Норильске. В результате обрушения здания пункта перегрузки руды и пешеходной галереи погибли три человека. Как следствие котировки «Норникеля» снижаются второй день подряд в ходе торгов на Московской бирже. Сегодня стоимость ценных бумаг опустилась до 25 812 рублей за штуку (минус 4,71%).

Данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени, свидетельствуют, что Потанин по-прежнему занимает первое место в России по размеру состояния и 47-ю позицию в мире. Вслед за ним располагается Алексей Мордашов, богатство которого вместе с семьей равняется 28,9 млрд.

Потанин ранее заявил, что причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности и что компания берет на себя всю ответственность. По его словам, усилий по предотвращению таких инцидентов недостаточно.