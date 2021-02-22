Президенты России и Белоруссии отправились кататься на лыжах

Сочи, 22 февраля. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил после переговоров вместе покататься в Красной Поляне.

Информацию об этом передают СМИ. Владимир Путин публично пригласил Александра Лукашенко после рабочей встречи вместе провести время и покататься на лыжах в Красной Поляне.

Ранее лидеры России и Белоруссии в рамках переговоров в Сочи обсудили российскую вакцину «Спутник V». Лукашенко поблагодарил Путина за то, что тот направил препарат в Белоруссию раньше, чем в другие страны.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Александр Лукашенко оценил неформальную встречу с Владимиром Путиным.