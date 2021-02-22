Гостья испанской вечеринки с телезвездами стала жертвой группового изнасилования

Мадрид, 22 февраля. Нелегальная вечеринка с участием телезвезд из реалити-шоу La isla de las tentaciones закончилась групповым изнасилованием. Полиция начала расследование.

Мероприятие состоялось на прошлой неделе в муниципалитете Кольменарехо провинции Мадрид. В арендованном доме находились около 50 человек, среди которых были участники телешоу. Все гости были без масок, поэтому арендодатель вызвал полицейских, которые разогнали всех собравшихся.

Со слов правоохранителей, перед их приездом в доме была оргия. Одна из девушек заявила о групповом изнасиловании. Со слов потерпевшей, ей предложили напиток, после которого она перешла в полубессознательное состояние, потом ее склонили к интиму с несколькими мужчинами.

Изнасилование произошло до того, как правоохранители разогнали вечеринку. Сейчас устанавливается, были ли среди предполагаемых насильников знаменитости, сообщает телеканал «360».