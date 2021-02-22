Курс евро поднялся выше 91 рубля

Москва, 22 февраля. Стоимость европейской валюты на Московской бирже превысила 91 рубль.

Последний раз курс евро достигал этой отметки 4 февраля текущего года, передает Прайм. По данным на 16:35 по московскому времени курс европейской валюты расчетами «завтра» повышался на 1,03 рубля, добираясь до 90,93 рубля. Чуть раньше стоимость евро подскочила выше 91 рубля.

Курс доллара увеличивался на 81 копейку, составляя 74,89 рубля. Майский фьючерс на нефть Brent повышается на 0,89 процента — до 62,69 доллара за баррель.

Экономисты рассказали Федеральному агентству новостей, какая цена ожидается у доллара в начале весны 2021 года. Российская валюта не должна кардинально изменить свои позиции, торгуясь в диапазоне от 73 до 75 рублей за доллар, считает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.