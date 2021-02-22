Итальянский посол в ДР Конго погиб во время нападения на конвой ООН

Киншаса, 22 февраля. Дипломат, представлявший интересы Италии в ДР Конго, стал жертвой нападения боевиков. Вероятной целью атаки было похищение посла.

В результате атаки боевиков на колонну Всемирной продовольственной программы ООН был убил итальянский дипломат Лука Аттаназио.

ЧП зафиксировано на государственной границе между ДР Конго и Руандой возле города Гома. Сообщается, что кортеж посла попал в засаду, вероятной целью которой было похищение Аттаназио.

Изначально появилась новость о гибели шофера автомобиля и ранении дипломата, однако позже смерть итальянского представителя была подтверждена. Также жертвой нападения стал солдат корпуса карабинеров.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо уже выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Чиновник заявил, что для выяснения обстоятельств «жестокого нападения» будут приложены все усилия.