Километр за 20 миллиардов: как идет проектирование уникальной трассы-дублера к Сочи

Сложные погодные условия, обрушившиеся на юг России в последние дни, вновь заставили задуматься об инфраструктурных преобразованиях стратегического значения. Одним из них является строительство альтернативного подхода к главному курорту Краснодарского края — городу Сочи. В 2020 году, после включения трассы Джубга — Сочи в опорную сеть российских дорог, проект строительства из разряда несбыточных перешел в статус долгосрочных.

Подробностями его реализации с ФАН поделились представители государственной компании «Автодор», осуществляющей в числе прочего функции заказчика строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление.

Развитие сетей скоростных автодорог в ЮФО

Итак, в 2020 году в рамках исполнения поручений президента РФ по формированию оптимального сбалансированного плана развития автодорожной инфраструктуры на территории ЮФО государственной компанией «Автодор» был проведен комплекс предпроектных работ, включающий социологические опросы, транспортное моделирование, оценку социально-экономических эффектов, а также вариантную проработку перспективных автодорожных маршрутов. Полученные результаты легли в основу разработанной концепции поэтапного развития сети скоростных автомобильных маршрутов в Южном федеральном округе.

«В рамках концепции проекты сформированы по степени приоритетности. В их числе реализация проекта строительства скоростного дублера А‑147 Джубга — Сочи, предусматривающая строительство трассы в новом створе за пределами береговой полосы и жилой застройки, в обход крупных населенных пунктов с учетом рельефа местности, границ Сочинского национального парка, границ ООПТ и магистральных сетей», — сообщили ФАН в пресс-службе ГК «Автодор».

Стоимость и срок реализации

По мнению авторов, реализация проектов позволит значительно улучшить транспортную и экологическую ситуацию в крупнейших населенных пунктах черноморского побережья на территории Краснодарского края, обеспечив скоростное транзитное движение. Расстояние от Джубги до Сочи составит не 270 км, а 120 км, время в пути сократится до одного часа.

Начнется реализация проекта не ранее 2025 года. Ни проектно-изыскательские, ни строительно-монтажные работы пока не обеспечены финансированием. По предварительным оценкам, строительство скоростной трассы-дублера обойдется в 2,4 триллиона рублей — по 20 миллиардов за каждый километр. Однако более точные цифры будут известны лишь после проведения предпроектных геологических работ.

«В связи с тем, что большинство предлагаемых автомобильных маршрутов планируется к прохождению в стесненных горных условиях, предполагается, что проекты будут характеризоваться высокой удельной стоимостью. Вместе с тем окончательная стоимость реализации указанных мероприятий может быть определена по завершении проектно-изыскательских работ», — ответили в госкомпании на вопрос о стоимости.

Самый технически сложный проект

Новая автодорога к главному курорту Краснодарского края станет не только самой дорогой в России, но и самой технически сложной. Параметры искусственных сооружений в ее пределах еще не определены, но известно, что количество мостов, подземных тоннелей и эстакад будет исчисляться несколькими десятками.

О том, с какого же участка начнется возведение долгожданного объекта, в ГК «Автодор» не уточнили, отметив лишь, что в первую очередь будут реализовываться участки, имеющие самостоятельное транспортное значение. Работы будут направлены на ликвидацию мест возникновения стихийных явлений, дорожно-транспортных происшествий и заторов.

На вопрос Федерального агентства новостей о том, потребуется ли снос каких-либо жилых и коммерческих построек для прокладки новой автотрассы, в компании заверили, что все решения в этой части будут приниматься на этапе проектирования с учетом результатов согласования с органами местного самоуправления и результатов общественных слушаний.

Увы, получить комментарий на этот счет от представителей администрации Краснодарского края ФАН не удалось — ответ на официальный запрос редакции так и не был предоставлен.