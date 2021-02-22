Целый ряд автомобилей подорожал в России с начала года

Москва, 22 февраля. Большинство производителей автомобилей подняли цены для российских покупателей с начала 2021 года. Причем в марте аналитики ожидают очередной рост стоимости машин.

Тенденция связана с увеличением утилизационного сбора, передает «Российская газета». Однако цены уже поднялись на несколько популярных иномарок. Сразу 29 производителей изменили прайс-листы: дорогие бренды увеличились в стоимости в среднем на 2,2%, а массовые — на 1,9%. Причем это без учета марок, чьи цены повышались в конце прошлого года.

Почти на все модели Renault цены выросли от 0,8% до 5,4%. Меньше всех подорожал Logan, а более остальных автомобилей — Duster производства этого года. Увеличилась цена и на одну из самых ходовых иномарок Kia, и на популярный у россиян кореец Hyundai. Что касается чешской Skoda, то ее стоимость выросла от 0,04% до 2,6%.

Сообщается, что об изменении ценника сообщила BMW Group Россия. Рост стоимости коснется тех автомобилей, которые будут произведены после 1 марта 2021 года. Также увеличились цены на автомобили марок Volkswagen, Audi, Toyota, кроссоверы Honda и все модели Mazda.

Автоэксперт рассказал россиянам, что необходимо проверять перед покупкой подержанной машины. Внешне исправное авто может иметь непригодные детали, предупреждает Федеральное агентство новостей.