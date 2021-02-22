Семен Фурман выразил сожаление, что о Жданове редко писали при жизни

Советский и российский актер Семен Фурман играл вместе с Александром Ждановым в одном телеспектакле «Скупой». Он признался, что ему тяжело комментировать смерть коллеги.

Фурман посоветовал больше говорить о талантливых людях при жизни, а не только тогда, когда они покидают этот мир.

«Тяжело говорить, когда человек умирает. О его таланте нужно говорить всегда, пока жив. После смерти он же не становится лучше и талантливее, а когда умер — надо вспоминать, конечно. Неприятная ситуация», — с горечью признается актер.

Напомним, что актер Александр Жданов скончался в 70 лет от онкологического заболевания, с которым боролся больше года. Коллега Жданова по сериалу «Улицы разбитых фонарей» поделился с ФАН воспоминаниями о совместной работе.