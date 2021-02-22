СК начал проверку после взрыва в Ростовской области с тремя пострадавшими

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Взрыв в Красносулинском районе стал поводом для доследственной проверки со стороны СК. В результате инцидента пострадали три человека, сообщил источник ФАН.

В настоящее время трое пострадавших госпитализированы с ожогами, опросить их пока не представляется возможным.

Согласно первоначальным данным, в частном доме сдетонировал газовый баллон. В больнице в тяжелом состоянии находятся двое мужчин и 15-летний подросток. Один из пострадавших получил около 95% ожогов тела.

В Новой Москве произошли два взрыва резервуаров с топливом. Спасатели приняли решение об эвакуации жильцов расположенного рядом общежития, сообщал ФАН.