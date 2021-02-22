Политолог поделился прогнозом о перспективах объединения трех партий на выборах 2021

Новое название объединенной партии «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты за правду» вряд ли приживется в обиходе у избирателей. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Алексей Мартынов, который принял участие в совместном съезде партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» 22 февраля в Москве. На мероприятии лидеры трех политических групп объявили о завершении своего объединения и новом названии.

«Новое название будет зарегистрировано как измененное название партии, но в обиходе останется главное слово, которое объединяет всех сегодня в этом зале, — это «справедливость». «Справедливая Россия» так и останется в обиходе, тем более что речь не идет о регистрации новой партии. Речь идет о том, что в «Справедливую Россию» вливаются со своим потенциалом, своими активистами, своими идеями «Патриоты» и «За правду». Расширяется электоральное поле», — сказал Алексей Мартынов.

При этом эксперт уверен, что такое слияние позволит новой политической силе получить больше голосов избирателей на предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Государственную думу РФ.

«Здесь, очевидно, не работает арифметика. Это не то, чтобы сложить электоральный потенциал трех партий и получить в итоге некую сумму поддержки. Синергетический эффект возможен гораздо больший при определенных условиях проведения должной избирательной кампании. Многие говорят о том, что обновленная «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» может побороться за второе место в общепартийном зачете по итогам избирательной кампании, которая предстоит нам в этом году», — добавил собеседник ФАН.

Политолог также ожидает появления новых лиц в составе объединения.

«Я думаю, что появятся новые лица и среди кандидатов в депутаты от новой политической силы. Не только те, кто известен от этих партий по отдельности. Сейчас вообще идет конкуренция за новые лица между всеми партиями, кто собирается участвовать в парламентских выборах», — добавил Мартынов.

Ранее три думских партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» завершили свое объединение под общим названием на совместном съезде в Москве 22 февраля.

Также было принято решение об изменении флага и эмблемы партии и намечена новая цель, которая ранее не была обозначена в уставе: содействие объединению на платформе партии всех левых и патриотических сил России.

В партии также появятся новые должности: председатель центрального совета и председатель палаты депутатов. Они будут избираться тайным голосованием. При этом руководящие органы и должностные лица теперь будут лишаться своих полномочий по истечении трех сроков подряд, ранее устав партии предусматривал пять сроков.