Начальник штаба «Юнармии» рассказал, за что снайперы любили винтовку Мосина

Санкт-Петербург, 23 февраля. Эксперт по оружию Павел Киселев и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказали, что советские снайперы любили винтовку Мосина за надежность и точность.

«Винтовка Мосина, принятая на вооружение еще в императорской армии, продолжила свой боевой путь вплоть до 70-х годов ХХ века. В 1949 году она была заменена на карабин Симонова. Это чрезвычайно надежное оружие, простое в эксплуатации и производстве, с надежными боевыми характеристиками», — рассказал эксперт по оружию Павел Киселев.

В 1920-1930-е годы в СССР винтовки Мосина использовались в системе всевобуча и ОСОАВИАХИМа для обучения стрельбе. Широкое распространение тогда получило движение «ворошиловских стрелков». В 1928 году в СССР был начат серийный выпуск первых образцов оптических прицелов, специально разработанных для установки на винтовку образца 1891 года.

«Император Александр III во время конкурса утвердил образец. Во время испытаний винтовка Мосина показала лучший результат по сравнению с другими образцами. До настоящего времени винтовка Мосина используется в воинских частях. Во время Великой Отечественной войны ею вооружали пехоту. Винтовку Мосина очень любили снайперы за точность и убойную силу», — рассказал Игорь Коровин.

Помимо винтовки Мосина, на вооружении Красной, а затем Советской армии состоял также и пистолет системы Нагана. Он, как и винтовка Мосина, стрелял патронами калибра 7,62 мм. Наган стал одним из символов русской революции 1917 года и последующей гражданской войны.

«Говоря о винтовке Мосина, нельзя не упомянуть об оружии революционеров — пистолете системы Нагана, который до сих пор находится на вооружении некоторых служб. Отличительной особенностью револьвера является то, что патрон находится в барабане, между барабаном и стволом есть прорезь. Для обеспечения заряжания используется откидная рамка», — рассказал Коровин.

После окончания Великой Отечественной войны наган был снят с вооружения Советской армии и его производство было прекращено. Тем не менее револьверы системы Нагана находились на вооружении милиции до 1960 года, прокуратуры — до 1976 года, в системе военизированной охраны и системе инкассации — намного дольше. По меньшей мере до 2000 года наганы использовались геологическими предприятиями. По нормам Мингео СССР, наганами вооружались начальники партий и экспедиций, главные и старшие геологи.

Коровин также объяснил, в чем были преимущества нагана по сравнению с более современными моделями пистолетов. Из барабана нагана было проще удалить негодный патрон. В то время как подобный заряд в пистолете с магазином мог вывести оружие из строя на неопределенное время. Но при этом наган было сложнее заряжать, что в условиях боя могло привести к гибели бойца.

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