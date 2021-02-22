Александр Лукашенко оценил неформальную встречу с Владимиром Путиным

Сочи, 22 февраля. Президент Белоруссии заявил, что он может обсуждать с лидером России серьезные вопросы в любой одежде и обстановке, так как считает Владимира Путина близким человеком.

Лукашенко также сказал, что жители России и Белоруссии тоже являются не чужими друг другу людьми. Глава Белоруссии не видит ничего особенного в том, что он обсуждает с Владимиром Путиным серьезные проблемы в неформальной обстановке.

«Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны», — заявил Александр Лукашенко.

Встреча лидеров двух стран проходит в Сочи 22 февраля. В начале разговора с президентом Республики Беларусь Владимир Путин заявил, что рад именно личной встрече, так как в условиях пандемии коронавируса это настоящая редкость.

Александр Лукашенко во время разговора с главой России поблагодарил его за предоставленную вакцину от COVID-19. Он также отметил, что Путин сдержал обещание в предоставлении препарата Белоруссии в первую очередь.