Савичева раскрыла секрет долгих и счастливых отношений

Москва, 22 февраля. Певица Юлия Савичева призналась, что ее ужасает количество разводов в мире. Артистка откровенно поговорила с фанатами на тему брака и раскрыла секрет долгих и счастливых отношений.

Звезда еще в 2014 году вышла замуж за музыканта и композитора Александра Аршинова. Спустя три года у пары родилась дочь Анна. По словам Савичевой, в общей сложности они с любимым вместе уже 18 лет.

«Мне самой в эту цифру не верится, если честно. Были разные периоды в наших отношениях, но каждый раз мы оба пытались выбраться из кризиса и, слава богу, до сих пор у нас получалось», — уточнила она.

По мнению Савичевой, секрет кроется в том, чтобы обсуждать даже самые сложные темы, пытаться понять друг друга и поддержать. По словам певицы, у нее «синдром отличницы», а мужа, наоборот, приходится заставлять шевелиться.

«Отношения — это каждодневная работа. Поэтому я знаю, как непросто мириться с заморочками другого человека, где-то уступить, где-то промолчать, а где-то наоборот отстоять свою точку зрения», — заключила она.

Савичева ранее призналась, что задумалась о рождении ребенка только к 30 годам. Тогда ей пришлось на время пожертвовать карьерой и полностью посвятить себя семье. Только так, по мнению певицы, можно сохранить баланс между близкими и работой.