МКС дистанционно «поймала» космический корабль США для проведения стыковки

Вашингтон, 22 февраля. Экипаж Международной космической станции (МКС) с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 осуществил успешный захват грузового космического корабля США Cygnus.

Согласно данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас), успешный захват грузового космического корабля Cygnus при помощи руки-манипулятора Canadarm-2 был совершен в 04:38 по времени Восточного побережья (15:38 по Москве). Манипулятором управлял японский астронавт Соити Ногути при поддержке американского астронавта Майкла Хопкинса.

На данный момент ведется операция по подводу корабля к модулю Unity для проведения стыковки, которая уже выполняется по командам из ЦУП NASA в Хьюстоне.

Cygnus доставит на МКС около 3,7 тонны груза, включая продукты питания, оборудование и материалы для проведения множества исследовательских работ.

Он был запущен с помощью ракеты-носителя Antares, с космодрома NASA Уоллопс, который расположен на одноименном острове у побережья атлантического побережья США в штате Вирджиния.

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