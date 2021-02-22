Эксперт по оружию сравнил преимущества АК-12 перед АК-74



Достоинства модификации автомата Калашникова образца 2020 года оценил эксперт по оружию Павел Киселев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Начиная с 1949 года, с момента принятия на вооружение Советской армии автомата Калашникова, на промежуточный патрон калибра 7,69 были приняты на вооружение следующие системы: АК и карабин СКС, оставшийся на вооружении у почетного караула. Далее поступил на вооружение автомат АКМ, сменивший карабины Симонова. На смену АКМ пришел автомат Калашникова АКС-74», – рассказал Киселев.

Главное отличие АКС-74 — это, конечно, калибр 5,45 мм. Среди линейки АК-74 также есть несколько модификаций. Различить их можно по прикладу. АК-74 имеет цельный деревянный приклад, АКС-74 имеет металлический складной полый приклад, АК-74М имеет цельный приклад из пластика. Благодаря этому переносимость боеприпасов бойцом увеличилась в более чем в полтора раза. Данный автомат достаточно легкий, устойчив к загрязнению и продолжает работать в самых тяжелых условиях. На АК-74М установлен ласточкин хвост для крепления дневных и ночных прицельных приспособлений. В автомате трехпозиционный переводчик огня: предохранитель, автоматический огонь и огонь очередями. Производят АК-74М по сей день.

«АК-12 – самый современный автомат, принятый на вооружение нашей армией. В отличие от предыдущих модификаций АК-12 образца 2020 года имеет четырехпозиционный переводчик огня, куда была добавлен огонь очередями по два патрона. На АК-12 установлена удобная пистолетная рукоятка, несколькопозиционный приклад, отъемная антабка, шомпол убран в пенал приклада, а еще в пистолетную рукоять установлена масленка. В АК-12 установлена неподвижная крышка прицельной коробки, что позволило сделать его более точным. Здесь же использовано вывешенное цевье, позволяющее увеличить кучность и дальность стрельбы» – рассказал Киселев.

Эксперт также отметил преимущество нового штатного магазина, позволяющее из-за выемки ставить на него оружие. На АК-12 установлен новый пламегаситель с коронкой, позволяющей перестреливать провода в случае необходимости и не пользоваться клещами.

«Стоимость такого образца оружия составляет примерно 27–32 тысячи рублей, что по сравнению с винтовками AR-15 стоимостью более 2000 долларов гораздо экономичнее», – пояснил эксперт.

Он также рассказал, что в новом АК-12 установлен точно такой же затвор, как в АК-74, что позволит заменять его при необходимости.

Ранее ФАН рассказывал, что специалисты концерна «Калашников» провели глубокую модернизацию автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметров.