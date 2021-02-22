Пропавший день назад 11-летний мальчик найден в Прикамье

Пермь, 22 февраля. Волонтеры прекратили поиски бесследно исчезнувшего ребенка. Полицейские нашли мальчика возле магазина в Александровске. Они уже сообщили об этом родителям.

По словам местных жителей, 11-летний школьник жив и здоров. Подростка доставили в отдел полиции, там его встретят опекуны. Юного жителя города заметили гуляющим возле одного из магазинов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, по какой причине мальчик не вернулся домой. В ведомстве уточнили, что поиски маленького жителя заняли сутки.

Днями ранее в Петербурге прекратили поиски двух несовершеннолетних девочек, сообщал ФАН. Школьницы были найдены в одном из торговых центров города. Найти их помог один из местных жителей.