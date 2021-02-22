Ольга Картункова откровенно рассказала о финансовых трудностях

Москва, 22 февраля. Актриса и юмористка Ольга Картункова рассказала о своем отношении к деньгам и финансовым проблемам во время пандемии. Звезда набрала кредитов и «влезла» в ипотеку.

Артистка с самого детства знает цену деньгам: уже в 12 лет она ездила продавать цыплят в Кисловодск, выращивала овощи и торговала ими на рынке, а затем работала методистом в детском доме. Картункова не понаслышке знает, как тяжело жить на чуть больше 4000 рублей в месяц и как нелегко даются деньги.

Вскоре доходы звезды выросли: она получила известность благодаря участию в КВН и шоу «Однажды в России». Но пандемия коронавируса заставила ее вновь столкнуться с финансовыми трудностями. И все же это не то, из-за чего стоит беспокоиться, уверена актриса. На эту мысль ее натолкнул один знакомый артист, который поинтересовался, как у нее дела.

«Я говорю: «Да так… кредиты набрали, ипотеки нахапали, дети растут. Но выкрутились — друзья помогли, слава Богу!». Он говорит: «Глупышка моя, у тебя зеркало есть? Открой его и посмотри. Видишь себя? Очень хорошо, значит, ты жива!». И мне так стало стыдно, что я сижу и ною», — призналась знаменитость в беседе с изданием StarHit.

Ольга Картункова ранее удивила подписчиков резкой сменой имиджа. Фанаты не оценили преображение артистки.