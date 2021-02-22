Технологию наработки вирусных векторов разработали ученые из России

Москва, 22 февраля. Специалисты из России создали технологию наработки вирусных векторов для производства на их базе препаратов для лечения редких генетических заболеваний.

Ученые Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН) создали сервис по наработке и очистке рекомбинантных аденоассоциированных вирусных частиц. Ранее специалистам приходилось заказывать данный компонент за рубежом, сообщила пресс-служба Центра ТАСС.

Рекомбинантные вирусные векторы производятся путем наработки вируса в культуре клеток млекопитающих, после чего частицы проходят процесс очистки и концентрирования. Свойства векторов доставлять в клетку генетическую составляющую используются для создания препаратов от редких генетических заболеваний типа спинальной мышечной атрофии.

Российский ученый из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха в сотрудничестве с РХТУ им. Д. И. Менделеева и ИПХФ РАН сделал огромный прорыв в разработке материала, основанного на соединениях полифениламинового ряда для отрицательно заряженных электродов батареи. Это позволит заряжать аккумулятор мобильных устройств за считанные секунды.