Эксперт по оружию Киселев показал, чем кормят российских солдат



Эксперт по оружию Павел Киселев оценил индивидуальный рацион питания (ИРП) российской армии на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«При вскрытии мы видим мясо с фасолью, фрикадельки с говядиной, каша гречневая с говядиной, шпик соленый, рагу из овощей, пюре яблочное, сыр плавленый, фарш колбасный любительский, печеночный паштет, галета, сахар, чай майский, кофе растворимый, армейский шоколад, сливки сухие быстрорастворимые, жевательная резинка, яблочное повидло, клубничный концентрат для напитков в количестве 3 штук, разогреватель портативный, набор спичек охотничьих, три пластиковых ложки, несколько салфеток, влажные салфетки, пластиковый нож, биологическая активная добавка к пище, таблетки «аквабриз», перец. Данный ИРП выдается нашим бойцам, чтобы они находились в наиболее комфортных условиях» – рассказал Киселев.

Сухпайки других стран не слишком сильно отличаются от российского, причем в некоторые входит даже алкоголь. Так, итальянский сухпаек содержит пакетик 40%-го алкогольного напитка Cordiale, два пакетика с кофе со сливками и один с сухими сливками для кофе, пакетики с сахаром, солью и бисквит. Основные блюда: паста, фасолевый суп, две баночки с консервированной индейкой. Присутствует рисовый салат и пакетики с соусами и специями для основных блюд. На десерт — шоколадный батончик Power Sport, консервированный фруктовый салат и мюсли.

Сухпаек армии США содержит миндальный кекс с маком, пакет сушеной и подслащенной клюквы, пряный яблочный сидр, пакетик смеси холодного чая с лимоном, пакет арахисового масла и много крекеров вместо хлеба. Основные блюда: паста с мясом и овощами Crumbles в пряном томатном соусе. Присутствуют пакетики с кетчупом, солью и сахаром, а также жевательная резинка.

Немецкий сухпаек содержит следующие основные блюда: колбаски из свинины и гуляш с картофелем. Есть сыр, печеночный паштет и ржаной хлеб. Есть пакетик с кетчупом, пакетики с майонезом и горчицей, сахар, соль, пакетик кофе. На десерт — порошкообразный фруктовый витаминизированный сок, сухой итальянский бисквит, кусочки подслащенного грейпфрута в пакетике, вишневый джем и абрикосовое желе.

Украинский сухпаек почти не отличается от российского. В нем суп гречневый с мясом свинины, горох с овощами и мясом говядины, каша ячневая с мясом свинины, картофель с овощами и мясом свинины, галеты пшеничные, сухари, мед, джем вишневый, пакетированный чай, растворимый кофе, сахар, шоколад, жвачка, салфетки, одноразовая посуда и нагреватели для еды.

Ранее ФАН рассказывал, что американские ученые призывают людей резко сократить потребление нездоровой пищи.