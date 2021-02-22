Как подготовить сына к армии: советы психолога мамам будущих защитников Родины

Практически каждая мама мальчика сталкивается с тем, что однажды придется отпустить ребенка отдавать долг Родине. Материнский инстинкт идентифицирует себя с ребенком, поэтому все страхи она проносит сквозь себя. Отпускать любимого сына из-под крыла нелегко, но есть моменты, когда это просто неизбежно.

Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как матерям морально подготовить сына к армии, чтобы и у родителей не было поводов для беспокойства.

«Для мам всегда это волнительно и тревожно. Мама знает своего ребенка, и не каждый может справиться с таким испытанием психологически. Поэтому к этому вопросу нужно подходить серьезно. Выяснить, есть ли у ребенка профпригодность для того, чтобы находиться в армии», — рассказала психолог.

Она посоветовала, если у подростка есть психологические трудности, заранее проконсультироваться у психолога и пройти курсы, чтобы укрепить психику ребенка и подготовить к армии.

«Армия может дать как плюсы, так и минусы. Она, с одной стороны, делает мальчика более сильным и целеустремленным. Но из одного подростка армия сформирует настоящего мужчину, который поймет, что может превозмочь себя и усердно заниматься, а другого может просто уничтожить», — пояснила собеседница ФАН.

В худшем случае, у подростка может упасть самооценка, и в последствии ему потребуется долгое время на ее восстановление.