Подсчитан объем экспорта агропродукции Республики Марий Эл за 2020 год

Йошкар-Ола, 22 февраля. Объем экспорта агропромышленной продукции республики Марий Эл составил 15 миллионов долларов за 2020 год.

Об этом стало известно из сообщения регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Ведомство раскрыло итоги реализации программы «Экспорт продукции АПК» за прошлый год.

«В 2020 году данный показатель составил 15 миллионов долларов. Если сравнить с уровнем 2019 года, то это составило 148,3%», — пишет «Медиапоток».

Основными направлениями экспорта агропромышленного комплекса республики оказались мясо, злаки, молоко и готовые пищевые продукты. Минсельхоз сообщает, что региональную продукцию потребляют в 23 странах мира, в числе которых Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан.

На реализацию региональных проектов в Марий Эл в 2021 году хотят направить 9,3 миллиарда рублей. По итогам 2020 года израсходовано 10,2 млрд рублей. Об этом стало известно из прошедшего совещания правительства республики, передает Федеральное агентство новостей.