ЕС намерен обзавестись космическим интернетом

Брюссель, 22 февраля. Еврокомиссия объявила о планах освоения космического пространства и внедрении новых технологий, согласно заявлению замглавы ЕК Маргрете Вестагер.

По словам Вестагер, следует усилить взаимодействие между гражданской, военной и космической промышленностью Евросоюза, для их слаженной работы в интересах конечных потребителей.

«Евросоюз намерен опробовать свои предложения на трех пилотных проектах. Во-первых, развитие беспилотных систем для военных и гражданских нужд. Во-вторых, создать эффективную систему спутникового интернета, которая должна гарантировать высокоскоростное, стабильное и эффективное подключение для всей Европы. В-третьих, создание системы контроля движения в космосе, которая должна гарантировать отсутствие столкновений в космосе», — отметила заместитель руководителя Еврокомиссии.

Кроме того, Вестагер подчеркнула настоятельную необходимость для ЕС обеспечить себе автономный доступ в космос, то есть способность проводить запуски космических аппаратов без участия России и США.

Ранее российский космонавт рассказал об актуальности колонизации иных планет и сборе орбитального мусора. О том, как отмечают 23 февраля на Международной космической станции, информирует Царьград.