LIVE: День защитника Отечества в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 22 февраля, ФАН и Медиагруппа «Патриот» представили свой праздничный эфир, посвященный Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, руководитель отдела проектов и программного обеспечения регионального отделения «Юнармии» Андрей Щедрин, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин, чемпионка мира по боксу и гонкам на воде, руководитель ВФСО «Трудовые резервы» Нина Абросова, председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий и главный редактор «Журналистской правды» Ксения Роджерс.

Участники пресс-конференции оценили работу государства по патриотическому воспитанию молодежи, рассказали о женщинах в армии, обсудили оптимальный срок службы по призыву и армейский быт, разобрали легендарное отечественное стрелковое оружие, раскрыли самые интересные особенности автомата Калашникова и ППШ. Каждый участник мероприятия поделился своей армейской историей.

В конце пресс-конференции Ксения Роджерс продемонстрировала свои уникальные навыки обращения с казачьей шашкой.