Васильева заявила, что роль радистки Кэт стала губительной для Градовой

Москва, 22 февраля. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова сыграла в телефильме «Семнадцать мгновений весны» великую, но и губительную в то же время роль, заявила ее коллега Татьяна Васильева.

Роль радистки Кэт принесла Градовой всесоюзную известность. Военная драма о советском разведчике вышла в 1973 году и вскоре завоевала несколько государственных премий.

По словам Васильевой, на актрису обрушилась слишком большая слава.

«Тут она сыграла одновременно великую роль, и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…» — высказалась она.

Васильева и Градова вместе учились в Школе-студии МХАТ, передает Пятый канал. По словам актрисы, ее покойная коллега всегда добивалась успеха и получала главные роли.

Заслуженная артистка РСФСР также сыграла в культовом телевизионном фильме «Место встречи изменить нельзя», снятом режиссером Станиславом Говорухиным. Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет. Пока остается неизвестным, где и когда похоронят звезду советского экрана.