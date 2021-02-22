На Украине стали выпускать пиво с русским триколором на этикетке

Киев, 22 февраля. Фотографии украинского пива с российской символикой начали появляться в соцсетях. Все на этикетке печатаются на украинском языке.

Фотографии опубликовал офицер ВС Украины, блогер Анатолий Штефан. На кадрах крупным планом видна этикетка, на которой изображен Храм Василия Блаженного в российской столице на фоне российского флага. Штефан был крайне возмущен этим фактом.

«Без слов...», — написал блогер, добавив, что его больше возмущает триколор на этикетке, чем название напитка, связанное с российской столицей.

Судя по информации на бутылке, пиво производит завод, находящийся в Луганской области. По данным некоторых сетевых ресурсов, предприятие зарегистрировано в Киеве.

Пивные напитки не раз становились предметом споров в разных сообществах. Федеральное агентство новостей публиковало материал, в котором специалисты делились советами о том, как избавится от пагубного пристрастия к алкоголю.

НСН в своем тексте рассказывала о возможности введения минимальных цен на пиво в России. Эта тема рассматривалась Минфином РФ.