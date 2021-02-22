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Лукашенко поблагодарил президента РФ за предоставленную вакцину от коронавируса

Лукашенко поблагодарил президента РФ за предоставленную вакцину от коронавируса

Сочи, 22 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанную помощь и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В частности, лидер государства отметил своевременные поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Белоруссии. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Вы пообещали мне, что первой будет страна Беларусь, Вы это сделали. Спасибо за это!» – заявил он.

Кроме того, Лукашенко сообщил о снижении заболеваемости от коронавируса в Белоруссии. Также он выразил надежду, что белорусская вакцина от COVID-19 появится в стране уже к осени.

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