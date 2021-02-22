Лукашенко поблагодарил президента РФ за предоставленную вакцину от коронавируса

Сочи, 22 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанную помощь и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В частности, лидер государства отметил своевременные поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Белоруссии. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Вы пообещали мне, что первой будет страна Беларусь, Вы это сделали. Спасибо за это!» – заявил он.

Кроме того, Лукашенко сообщил о снижении заболеваемости от коронавируса в Белоруссии. Также он выразил надежду, что белорусская вакцина от COVID-19 появится в стране уже к осени.