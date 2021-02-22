Алеся Кафельникова последняя узнала о своей «беременности»

Денпасар, 22 февраля. Модель Алеся Кафельникова эмоционально отреагировала на слова дизайнера Нади Сказки. Девушка публично объявила, что звезда ждет ребенка.

Сказка в социальной сети Clubhouse заявила, что дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова находится в «интересном положении». Авторы Telegram-канала «Антиглянец», организовавшие беседу, подчеркнули, что дизайнер, как и модель, сейчас находится на Бали, поэтому ее словам можно доверять.

При этом в последнее время 22-летней Кафельниковой приписывают роман с Георгием Петришиным. Молодой человек известен по роману с актрисой Светланой Ходченковой.

Кафельникова не оставила заявление Сказки без внимания. Судя по комментарию в Telegram-канале, девушку домыслы рассмешили.

«Кто такая Настя Сказка? И почему я узнаю такие интересные новости о себе последняя?» — написала модель, перепутав имя дизайнера и поставив плачущие от смеха смайлы.

Примечательно, что и фанаты заподозрили Кафельникову в беременности. Недавно она показала в Instagram несколько пикантных кадров, на которых позирует топлесс, прикрывая грудь руками. Подписчики заметили, что бюст звезды внезапно увеличился в размерах.