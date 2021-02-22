Назван помогающий в борьбе с раком вид чая

Вашингтон, 22 февраля. Зеленый чай содержит в себе особое вещество, которое помогает бороться с образованием раковых клеток в организме.

Такой вывод после ряда продолжительных исследований сделала группа американских молекулярных биологов из Политехнического института Ренсселера. По итогам своей работы они написали научную статью для журнала Nature Communications.

«Установлено, что одно из веществ зеленого чая, которое относится к классу катехинов, способно взаимодействовать с геном р53. При повреждении ДНК именно он включает механизм самоуничтожения клетки», – сказано в сообщении.

Ученые надеются, что результаты их работы помогут использовать этот компонент зеленого чая в качестве основы для создания новых препаратов против онкозаболеваний.

Пользу зеленого чая для борьбы с раком подтвердил и доктор химических наук, научный консультант «Интерлаба» Яков Яшин. Недавно он перечислил продукты, которые провоцируют и гасят развитие опухолей. В число «полезных» продуктов, по его словам, вошел и зеленый чай.