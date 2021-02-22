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Белоруссия компенсирует России снижение объемов потребления газа

Белоруссия компенсирует России снижение объемов потребления газа

Сочи, 22 февраля. Республика Беларусь намерена компенсировать России снижение объемов потребления газа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, падение объемов потребляемого российского газа после ввода АЭС в Белоруссии будет компенсировано Москве за счет развития химического производства.

Сегодня в Сочи проходит встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как передает Федеральное агентство новостей, российский президент заявил, что рад встретиться со своим коллегой, а также отметил хорошую отлаженность механизмов взаимодействия Москвы и Минска.

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