Говорят, что настоящую любовь невозможно купить за деньги. Но это не вполне верно. Покупая собаку, вы приобретаете не просто друга, а бесконечно влюбленное в вас существо, готовое верно следовать за вами по пятам, следить за малейшими переменами настроения и быть всегда рядом. Такими качествами обладает большинство собак, однако не все породы можно назвать удачными для содержания на небольшой жилплощади.

Какую собаку лучше завести в квартире? По каким критериям стоит выбирать питомца? И какие подводные камни характерны для популярных «квартирных» пород? Журналист ФАН разобрался в этих вопросах и составил топ собак для квартиры — от маленьких до крупных пород.

Как решить, какую собаку завести в квартире

Проблемные или не очень, требовательные или с характером — ни заводчики, ни собаководы со стажем никогда не станут характеризовать так питомцев. Каждая порода обладает своими особенностями, которые могут соответствовать образу жизни и характеру хозяина, и тогда она воспринимается идеальной. А могут и не соответствовать, и тогда содержание питомца доставляет хозяину много хлопот.

Так бывает, когда человек выбирает слишком активную и подвижную собаку, которая нуждается в регулярных прогулках и ежедневных играх. Но при этом у хозяина нет времени или желания проводить с питомцем часы на улице. Из-за этого собака может начать тосковать, проявлять упрямство и несогласие с хозяином, портить в квартире мебель, обувь и одежду, когда никого нет дома.

Другой не менее важный аспект — особенности шерсти. Для людей, страдающих аллергией, не подходят породы, обладающие выраженными периодами линьки. Не каждый владелец готов раз в два месяца возить питомца на груминг и тратить деньги на стрижку собаки. Наконец, важно понимать, что шерсть питомца может обладать специфическим запахом, который не вызывает проблем, если животное живет во дворе частного дома, но станет серьезной неприятностью в небольшой квартире.

Факт. Не существует «самых беспроблемных собак» для квартиры. Существуют породы, которые лучше других подходят для этого по характеру, образу жизни, особенностям ухода и воспитания. Поэтому собаку, особенно первую, нужно выбирать очень внимательно, взвешивая все «за» и «против», учитывая рекомендации заводчиков и отзывы других владельцев.

Названия и фото пород собак для квартиры — рейтинг ФАН

Мы подготовили для вас подборку пород, которые отлично сосуществуют с человеком на небольшой жилплощади. Основную часть рейтинга составляют маленькие и средних размеров собаки для квартиры, так как компактность питомцев обычно и определяет возможность их содержания в небольших помещениях и в городских условиях.

Английский той-терьер

Рост — до 30 см.

Вес — до 3,6 кг.

Характер — бдительный, обучаемый, упрямый, коммуникабельный.

Эти небольшие и неприхотливые в уходе собаки были выведены для охоты на грызунов. Этим объясняются их компактные размеры, короткая и темная шерсть, поджарое телосложение и подвижность. Они абсолютные лидеры по характеру, шустрые и активные, сообразительные и ловкие.

Они с удовольствием играют с детьми, могут сопровождать хозяина повсюду, готовы к послушанию, но только в том случае, если с детства приучать питомца к командам и уделять внимание дрессировке. Не знающий ограничений английский той-терьер способен вырасти упрямым «вредителем», что, впрочем, можно скорректировать дрессировкой, на которую эти собаки хорошо отзываются даже во взрослом возрасте.

Это отличная собака для городской квартиры, которая не требует частого купания, без выраженных периодов линьки, без особых предпочтений в еде, но склонная к набору веса, если хозяин слишком балует любимца лакомствами. У них крепкое здоровье, благодаря чему английские тои живут до 13–15 лет.

Русский той-терьер

Рост — 25–28 см.

Вес — до 3 кг.

Характер — смелый, энергичный, преданный, готов защищать хозяина.

Русские тои стали «адаптированной» версией английских в Советском Союзе. У этих пород общие предки, но русские получили характерные особенности. Они компактнее, миниатюрнее и более хрупкие. Но при этом совершенно не понимают своего малого размера и отважно вступают в схватку с куда более крупными псами, если хозяину угрожает опасность.

Русские тои бывают гладко- и длинношерстными. И те, и другие — это собаки, подходящие для квартиры, ласковые и влюбленные в своего владельца, но очень «звонкие»: на любой раздражитель они реагируют яростным лаем. Кроме того, они не слишком дружат с детьми: в силу особенностей нервной системы тои легко перевозбуждаются, и частые игры с малышами могут негативно отражаться на их психике.

В уходе беспроблемны, не требуют частого купания, но для длинношерстных важно регулярно вычесывать пушистую «гриву» и хвост. Кроме того важно правильно и с учетом вкусовых предпочтений питомца выбирать ему корм: маленькие собачки могут отказываться от еды, которая им не нравится, и голодать даже в ущерб собственному здоровью.

Джек-рассел-терьер

Рост — до 30 см.

Вес — до 8 кг.

Характер — общительный, подвижный, энергичный, упрямый, бесстрашный.

Эту породу выводили для охоты на лис, поэтому она получила компактное телосложение, крепкий хват челюсти и длинный хвост, за который раньше пса с добычей вытягивали из норы. Небольшой размер делает джеков-расселов отличными домашними собаками для квартиры и прекрасными компаньонами для активных людей. Ежедневные прогулки, поездки всей семьей на природу, бег, спортивные игры — все это белошерстные, с характерными коричневыми или черными пятнами малыши выдерживают без проблем.

Однако ошибочно воспринимать их в качестве «заводных игрушек». Они умеют распределять свои силы и никогда не будут заигрываться до состояния, когда готовы упасть от усталости. Кроме того, девочки обладают куда более спокойным нравом, чем мальчики. Они могут совершенно не беспокоить хозяина, который прилег на диван, достаточно разрешить питомцу прилечь рядом. Они отлично уживаются с детьми, хорошо поддаются дрессировке и не требовательны к еде.

Важное достоинство джека-рассела — беспроблемность шерсти. Это представитель пород собак для квартиры без запаха, с двумя выраженными периодами линьки в течение года, когда питомца нужно вычесывать каждый день. В остальное время его не нужно ни купать, ни вычесывать, достаточно раз в месяц подстригать когти.

Бигль

Рост — до 40 см.

Вес — до 13 кг.

Характер — жизнерадостный, активный, смелый, выносливый, общительный.

Биглей выводили для охоты на зайцев, а потому представители этой породы очень активны. Они жизнерадостные и веселые, подвижные, готовые часами играть с детьми или бегать за диском фрисби или палкой. А когда находят свой трофей, оглашают находку заливистым лаем.

Для людей, которые ведут пассивный образ жизни, бигль скорее не подойдет. Это выбор молодых и активных людей, которые не представляют отдыха на диване в стенах квартиры, а готовы проводить максимум времени на улице. При выраженной активности бигли не склонны к агрессии или трусости. Они обладают уравновешенным характером, но требуют социализации и обязательного воспитания с раннего детства, иначе во взрослом возрасте будут воспринимать любые попытки приучить их к порядку как грубость.

Преимущество породы — в крепком здоровье и умеренной потребности в уходе за шерстью. Выраженно линяют они весной, в течение остальных месяцев достаточно раз в неделю вычесывать питомца и купать по мере необходимости.

Йоркширский терьер

Рост — до 23 см.

Вес — до 3 кг.

Характер — озорной, активный, покладистый, решительный.

Йорков сложно подогнать под один стандарт характера. Это могут быть как спокойные собаки для квартиры, которые готовы часами лежать на диване и нежиться на руках у хозяина, так и шустрые, активные, резвые и очень голосистые псы, которые первыми нападают на собак более крупных пород из соображений самозащиты. Многое в характере питомца зависит от воспитания. Они не выносят грубость, но хорошо реагируют на ласку, поэтому метод пряника без кнута в дрессировке питомца работает куда лучше.

Внимание йорки привлекают миниатюрностью и удивительной шерстью. Они совсем не склонны к линьке, а потому их шерстяной покров сравнивают с волосами человека. Шерстка у малышей не выпадает, но растет в течение всей жизни, что требует регулярного груминга. Им часто оставляют длинную «челку», которую закручивают в умилительные хвостики на макушке. Если не подстригать шерсть, ее нужно ежедневно вычесывать и мыть раз в неделю.

Заводить йоркширского терьера можно семьям с детьми. Эти собаки хоть и не готовы проводить часы в активных играх, но могут составить малышам компанию. Важно лишь понимать, что дети до 5–6 лет воспринимают йорков как пушистую игрушку, а потому могут по неосторожности причинить питомцу вред.

Мопс

Рост — до 32 см.

Вес — до 8 кг.

Характер — умные, уравновешенные, привязчивые, игривые, подвижные.

Обаятельные мопсы привлекают внимание своей забавной мордочкой с огромными темными глазками и интересным телосложением «бочонка на ножках». Если хозяин не балует и не перекармливает питомца, строение его тела остается гармоничным. Но если малыш часто получает лакомства, неминуемо развивается лишний вес, который усугубляет и без того внушительный перечень рисков для здоровья.

Для мопсов характерны проблемы с глазами, дыхательной системой и сердцем. А потому правильный уход и сбалансированное питание особенно важны для питомца. В уходе за шерстью у него нет серьезных требований: собака почти не линяет, не требует регулярного купания, а лишь периодического вычесывания. Нужно следить за здоровьем глаз и не позволять питомцу слишком активно играть в жаркую погоду.

Впрочем, мопсы сами редко проявляют излишнюю энергичность. Они скорее подстраиваются под настроение хозяина и с одинаковым удовольствием будут проводить время как на прогулке, так и на диване дома.

Басенджи

Рост — до 43 см.

Вес — до 12 кг.

Характер — энергичный, умный, любопытный, бдительный, уверенный в себе.

Собак этой породы называют нелающими. Они действительно способны производить самые разные звуки — от ворчания до мяуканья, но лаять они не умеют. И в этом их большой плюс для тех, кто боится, что пес может создавать неудобства соседям, когда хозяев нет дома.

Басенджи очень энергичны. Их нужно не просто выгуливать, но и давать возможность выплеснуть свою бесконечную энергию. Бегать, прыгать, играть, снова бегать — это их образ жизни, и если не давать питомцу такой возможности, он будет замышлять бесконечные шалости дома.

Они хорошо ладят с детьми, прекрасно обучаемы и требуют обязательной дрессировки с самого детства. По характеру они — охотники с выраженными периодами активности и отдыха, для которого питомец предпочитает найти укромное место и спрятаться, чтоб никто не мешал. Шерсть басенджи совсем не пахнет и не требует ухода, кроме периодического вычесывания. Регулярности с купанием соблюдать не нужно: чем реже подвергать животное водным процедурам, тем лучше.

Чихуахуа

Рост — 17–23 см.

Вес — до 3 кг.

Характер — быстрый, смелый, бдительный, живой, общительный.

Не случайно чихуахуа считают самыми беспроблемными собаками для содержания в квартире. Они очень компактные, милые и ласковые, безумно преданы своему хозяину, игривы и динамичны, но не требуют долгих прогулок. Несмотря на миниатюрность, они совершенно лишены страха и скорее будут облаивать любого подозрительного прохожего, чем прятаться в ногах владельца.

У них высокие интеллектуальные способности, и это создает определенные риски в воспитании животного. Если хозяин видит в нем лишь милую игрушку и не уделяет внимание дрессировке, велик риск, что малыш вырастет неуправляемым тираном, властным и склочным. Если же воспитывать питомца, он легко откликается на дрессировку, отлично запоминает установленные хозяином правила поведения и не создает никаких проблем владельцу.

Чихуахуа доброжелательны и дружелюбны, ладят с детьми, но вряд ли подходят для семей с малышами. Собачки настолько миниатюрны, а щенками даже хрупки, что во время игры ребенок может травмировать питомца. Поэтому их рекомендуют заводить семьям, в которых дети уже взрослые, а также пожилым людям.

Бернский зенненхунд

Рост — до 70 см.

Вес — до 50 кг.

Характер — умный, неутомимый, привязчивый, верный.

Крупные породы обычно ассоциируются с неквартирными условиями проживания. Однако некоторые породы вполне могут довольствоваться небольшими пространствами для жизни и не создавать владельцам никаких проблем. Бернские зенненхунды — это большие собаки для квартиры, которые отличаются дружелюбным нравом, послушанием и спокойствием.

Они ласковы и очень терпеливы, а потому могут уживаться даже с активными детьми. Более того, в компании с хозяином они чувствуют себя гораздо лучше, чем в одиночестве, и готовы к долгим пешим прогулкам, путешествиям, играм. Главное — чтобы владелец находился рядом.

Несмотря на крупный размер, в душе эти псы всегда остаются щенками. Их нужно воспитывать, но не стоит бояться трудностей или упрямства. Они прекрасно отзываются на дрессировку благодаря высоким интеллектуальным способностям, схватывают команды на лету и хорошо обучаются, особенно в раннем детстве. На улице ведут себя спокойно и уравновешенно, но, если собака заметит угрозу для хозяина, непременно встанет на его защиту.

Длинная и густая шерсть позволяет псу легко переносить морозы, поэтому бернские зенненхунды спокойно живут в холодном климате и не нуждаются в зимней одежде. Но вот ухаживать за шерстью нужно регулярно: вычесывать питомца, который линяет почти постоянно, нужно каждый день.

Лабрадор-ретривер

Рост — до 57 см.

Вес — до 36 кг.

Характер — уравновешенные, отзывчивые, умные, подвижные, ласковые.

В нашем рейтинге пород собак с фотографиями для квартиры мы не могли обойти вниманием лабрадора-ретривера. Несмотря на крупные размеры, эту породу считают одной из лучших для семей с детьми и содержания в квартире. Это ловкие, достаточно активные, умные и проницательные псы, которые становятся неизменными компаньонами на долгих прогулках. Они не всегда усидчивы и милы в своей детской непосредственности, но никогда не проявляют агрессию, что крайне важно для содержания в городских условиях.

Лабрадор способен стать настоящим другом и даже нянькой для ребенка, так как относится к малышам нежно и аккуратно. Они нуждаются в дрессировке и воспитании с первых месяцев жизни и тогда вырастают добродушными компаньонами с устойчивой психикой и беспрекословным повиновением хозяину.

Шерсть лабрадоров не имеет запаха, однако она очень густая, и в ней хорошо скапливается грязь. Поэтому собаку нужно регулярно мыть, чтобы не допускать появления характерного запаха. В питании важно соблюдать баланс, так как псы склонны к перееданию и лишнему весу, а он создает избыточную нагрузку на суставы и сердце.